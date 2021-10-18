В Волгограде поймали 19-летнюю мошенницу, обманывавшую стариков

Мошенница во всем созналась. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники угрозыска УМВД по Волгограду задержали 19-летнюю жительницу Ставропольского края: ее подозревают в серии телефонных мошенничеств. Более того, работала девушка не одна, а с сообщниками. Как выяснили полицейские, аферистка приехала в Волгоград и действовала строго по плану. Она обзванивала исключительно пенсионеров и сообщала, что их дети или внуки виновны в ДТП. Чтобы избежать ответственности, нужно заплатить. Подозреваемая отправляла к потерпевшим курьеров, те, ни о чем не подозревая, забирали спрятанные в пакете деньги, и отвозил мошеннице. После этого все средства девушка отправляла своим сообщникам. Надо сказать, зарабатывали они неплохо.

- В ходе обыска в арендованной ею квартире сотрудники МВД России по городу Волгограду изъяли 178 тысяч рублей, полученные ею в этот же день от курьеров службы доставки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На девушку завели уголовное дело, она находится под стражей. А полицейские продолжают искать потерпевших и, конечно же, сообщников.