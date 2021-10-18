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Общество18 октября 2021 10:25

22 тысячи заболевших ковидом волгоградцев получили бесплатные лекарства в октябре

Медикаменты выдавали и тем, кто выписался из стационара
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ковидным больным лекарства должны выдавать бесплатно.

Ковидным больным лекарства должны выдавать бесплатно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала октября 2021 года заболевшим коронавирусом жителям Волгоградской области выдали 22 тысячи комплектов бесплатных лекарств. Получали медикаменты не только те, кто лечился в поликлинике, но и те, кто выписался из ковидных госпиталей и продолжал лечиться амбулаторно, сообщили в областном комитете здравоохранения.

- В настоящее время на складах находятся еще порядка 8000 комплектов бесплатных лекарств, - отмечают в облздраве.

Так как заболевших коронавирусом с каждым днем все больше, поставки медикаментов идут постоянно. На днях в Волгоград прибудет очередная партия лекарств – это еще около 12 тысяч комплектов. При этом для разных пациентов набор препаратов отличается, все зависит от состояния больного и схемы лечения.