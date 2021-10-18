Под Волгоградом в жестком столкновении «Рено» и «Лады» пострадали три человека

А аварии пострадали три человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с тремя пострадавшими произошло в 20.15 часов 17 октября в Камышинском районе Волгоградской области. На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» лоб в лоб столкнулись «Рено Симбол» и «Лада Гранта». Это случилось из-за опасного вождения одного из участников движения. Как стало известно «КП-Волгоград», 52-летний водитель «Рено» ехал по своей полосе, но на 492 километре ему создал помеху другой автомобиль, выехавший на встречку. Чтобы избежать аварии, мужчина сначала резко затормозил, а потом решил уйти от столкновения, также выехав на встречную полосу. Надеялся, что проскочит, но по ней в этот момент мчалась «Лада».

- В результате ДТП 49-летняя пассажирка автомобиля «Рено Симбол», 16-летний и 38-летняя пассажирка «Лады» доставлены в больницу, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.