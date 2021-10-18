В Волгограде на улице Гаражной из-за ремонта ввели реверсивное движение

Фото: пресс-служба мэрии.

В эти дни в Краснооктябрьском районе Волгограда стартовал дорожный ремонт на улице Гаражной. На убитую автомагистраль обратили внимание после жалоб людей, которые не раз обращались к властям с просьбой привести проезжую часть в порядок. За долгие годы эксплуатации она покрылась ямами и сильно разрушилось, а ездить по ней стало опасно. Решили включить улицу в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Подрядчику предстоит отремонтировать чуть менее километра дорожного полотна.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, на улице организовано реверсивное движение. Рабочие уже срезали старое покрытие. Основание укрепят, а после уложат два слоя асфальта – выравнивающий и финишный.

Отметим, что за последние годы в Краснооктябрьском районе привели в порядок улицы Германа Титова, Вершинина, Хользунова, Штеменко, Поддубного, Кузнецова и другие.