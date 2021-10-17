«Так легко пропускать голы не годится»: главный тренер «Ротора» высказался после ничьей со «Спартаком-2»

Фото: СК "Ротор"

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов остался не совсем доволен игрой своей команды в 18-м туре первенства ФНЛ, в котором она поделила очки со «Спартаком-2». Счет матча 1:1. Волгоградцы в десятый раз в сезоне сыграли вничью и стали еще ближе к зоне вылета. Наставник сине-голубых после игры рассказал, что его подопечным нужно уметь удерживать победные результаты и лучше реализовывать моменты.

- Впечатление от игры не самое хорошее, потому что, поведя в счете, очень быстро дали сопернику забить и отыграться. Я считаю, что в последних играх мы очень легко даем соперникам забивать голы. И мы расточительно относимся к тем немногочисленным моментам, которые мы создаем впереди. А игра могла по-разному сложиться. Мог и «Спартак» первым забить, сделали это мы. Но преимущество нужно развивать, удерживать. Так легко пропускать совсем не годится, - резюмировал выступание своих подопечных Дмитрий Хохлов.

После всех проведенных игр 18-го тура первенства ФНЛ «Ротор» занимает 15-е место, до зоны вылета команду отделяют 7 очков. в следующем туре сине-голубые 23 октября на «Волгоград Арене» в 16.00 сыграют с «Аланией» из Владикавказа.