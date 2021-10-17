От коронавируса скончался 37-летний волгоградец

За сутки в Волгоградской области от ковида умерли 22 человека Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ежедневно в Волгоградской области от коронавируса умирают более 20-ти жителей. 17 октября в регионе зафиксировали 22 смерти от осложнений COVID-19. Среди жертв как возрастные, так и молодые волгоградцы. Скончался от ковида 37-летний мужчина, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Также от коронавируса за сутки погибли еще 8 мужчин в возрасте от 61-го года до 82-х лет и 13 женщин, которым было от 58-ми до 95-ти лет. Умершие проживали в Волгограде, Волжском, Михайловке, Фроловском, Камышинском, Котельниковском, Ольховском, Палласовском, Светлоярском, Суровикинском районах.

Всего с начала пандемии в Волгоградской области от ковида скончались 3176 человек.