Банк УРАЛСИБ продолжает поддерживать малый бизнес

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С начала этого года предприятия малого бизнеса оформили в УРАЛСИБЕ кредитование на более чем 10 миллиардов рублей.

Такой кредитный «бум» примерно на 30% был обусловлен внедрением новых цифровых сервисов и бизнес-продуктов, значительно ускоряющих необходимые процессы принятия решений со стороны банка. Скоринговые и упрощенные системы кредитования сегодня позволяют всего за 1 – 3 дня получить утвердительный ответ, основанный на скрупулезном изучении данных претендента на кредит. С учетом всех нюансов формируется ответ и условия получения дотаций.

В итоге за 9 месяцев этого года объем кредитного портфеля Банка УРАЛСИБ вырос на семьдесят процентов – с 6 до 10,3 миллиардов рублей.

Банк УРАЛСИБ продолжает активно развивать новые цифровые сервисы для малого, среднего бизнеса и физических лиц, строя собственную, максимально дружелюбную финансовую экосистему.

Узнать больше об услугах и сервисах банка можно здесь, на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по тел. 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»