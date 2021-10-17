В Волгограде из окна третьего этажа дома выпала женщина

Женщина находится в реанимации 25-й больницы Фото: Эдуард Пальгунов

Ночью 17 октября в Волгограде из окна третьего этажа жилого дома выпала женщина. Вызов в скорую помощь поступил в 2.00. Инцидент произошел на улице Еременко в Краснооктябрьском районе города. Пострадавшую с травмами госпитализировали в реанимацию 25-й больницы, рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

40-летняя женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии. При каких обстоятельствах волгоградка выпала из окна, пока не было установлено.