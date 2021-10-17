Новая рабочая неделя в Волгограде начнется с дождливой погоды

В понедельник днем дождей синоптики не обещают Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с теплой, но дождливой погоды. Осадки ожидаются в ночь на понедельник. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, завтра будет облачно с прояснениями. По области ночью 18 октября пройдут дожди от небольших до умеренных. В Волгограде они будут слабыми. Завтра днем на всей территории региона без существенных осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 6-11 м/с.

По области температура воздуха ночью будет +4...+9º, местами при прояснении до 0º, в понедельник днем +12...+17°. В Волгограде в ночные часы +7...+9°, днем +14...+16°.