В Волгограде 18 октября без света останутся 5 районов

Электроснабжение частично будет отсутствовать в понедельник в пяти районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в преддверии холодов продолжаются плановые ремонты электрооборудования и линий электропередач. Эти работы не проходят без неудобств для горожан, которые остаются в течение дня без света. В понедельник, 18 октября, электричество частично отключат в пяти районах Волгограда. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение будет отсутствовать в Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат дома на улице Новоремесленной, 3, на улице Кузнецова, 31/1, на улице Варшавской, 4, на улице Таращанцев, 2а, на улице Кравченко, 2, 1б, 1в, 230/3, 230/153, 230/144, на улице Аграрной, 2-10, 2а, 4а, 6а. С 13.00 до 17.00 света не будет в многоэтажках по улице Библиотечной, 15, 17 и по улице Маршала Еременко, 54, 56.

В Центральном районе с 9.00 до 12.00 электричество отключат на улице Новороссийской, 8, 8а.

В Ворошиловском районе не смогут воспользоваться электроприборами с 9.00 до 17.00 жителями следующих адресов: улица Валдайская, 196а; улица Вяземская, 20-54, 19-57, 19а, 24а, 25а, 26а, 28а, 49, 37а, 39а, 49а, 52а, 54а; улица Кронштадская, 82-92, 71; улица Кузнецкая, 105-113, 134, 136, 138а, 138-140, 142а, 144; улица Радомская, 5-27, 6-10, 15а; улица Уржумская, 9, 11а, 11б, 13, 15, 15-31, 10-32; улица Чигиринская, 1-29, 6-12, 16-30, 31а, 33, 35, 35а; улица Ленинградская, 131-137, 133а, 135а, 137а, 134-150, 140а, 144а; улица Гродненская, 15а, 15, улица Ельшанская, 130 (вечерняя школа №26), улица Ельшанская, 134, 134а, 125-139, 127а, 129а, 135а, 137а, 139/1; улица Калачевская, 42-54, 54а, 43-57, 53а.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 будут обесточены адреса в частном секторе: улица Алычевая, 1-17, 2-12; улица Абрикосовая, 7-25; улица Рудная, 8-28, улица Гранатовая, 1-23, 2-42.

В Советском районе электричество отключат с 8.00 до 17.00 по следующим адресам: улица Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г; переулок Мостового, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23; улица Юная, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2; улица Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 7, 8.