Под Волгоградом пешеход погиб под колесами «Лады»

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть пешехода Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Накануне вечером, 16 октября, в Волгоградской области случилась смертельная авария. В 21.00 в Николаевском районе под колеса автомобиля попал пешеход. 38-летний водитель ехал на «Ладе Калина» по дороге со стороны Николаевска по направлению в Волгоград. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, по правой стороне дороги по ходу движения машин двигался неустановленный пешеход.

«Лада Калина» наехала на мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Напомним, в еще двух авариях в регионе 16 октября пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка.