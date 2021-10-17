В Волгоградской области в двух авариях пострадали дети

Госпитализация потребовалась пятерым пассажирам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области в двух авариях, которые случились в Городищенском и Серафимовичском районах 16 октября, пострадали 5 человек. Среди тех, кому потребовалась госпитализация, и двое детей. В 17.20 41-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» ехал со стороны Михайловки в Серафимович. Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, пострадали трое пассажиров легковушки: 10-летний мальчик, 34-летний мужчина и 35-летняя женщина.

В Городищенском районе накануне в 10.50 36-летний автомобилист на «Hyundai Accent» не справился с управлением по дороге из Степного в Вертячий. Иномарку сначала отбросило на полосу встречного движения, а после неконтролируемого заноса съехала на обочину и опрокинулась в кювет. Скорая помощь увезла в медучреждение 7-летнего ребенка и 36-летнего пассажира.