В Волгоградской области с 18 октября будут действовать новые ограничения из-за коронавируса

В Волгоградской области с 18 октября будет невозможно куда-то попасть без QR-кода Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 18 октября, в Волгоградской области вступит в силу новая редакция постановления 179 губернатора об ограничительных мерах из-за коронавируса. Ситуация с ковидом в регионе остается напряженной, процент вакцинированных по-прежнему низок. Поэтому теперь волгоградцы без QR-кодов не смогут заниматься спортом, ходить в культурно-досуговые заведения и приводить себя в порядок в салонах красоты.

Без сертификата о вакцинации или о перенесенного в течение полугода коронавируса жителям региона с 18 октября будет запрещено заниматься спортом, ходить в фитнес-центры, бассейны. Также антипрививочники останутся без посещения кинотеатров, музеев, концертов, театров, выставочных площадок, аквапарков и любого другого массового мероприятия.

Волгоградцам без QR-кодов с 18 октября закроют вход в салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные и СПА-салоны. Все предстоящие ограничения не распространяются только на несовершеннолетних до 18-ти лет.

Напомним, ранее очередные запреты по коронавирусу в области начали действовать с 12 октября.

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