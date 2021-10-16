В комитете здравоохранения не подтвердили закрытие онкодиспансера в Михайловке

Облздрав не подтвердил информацию о закрытии михайловского онкодиспансера. Фото: Олег УКЛАДОВ

Комитет здравоохранения Волгоградской области опроверг информацию о закрытии онкологического диспансера в Михайловке. Сегодня, 16 октября, об этом сообщали местные телеграм-каналы. Филиал Михайловского онкодиспансера около года используется как госпиталь для лечения больных с коронавирусом. Его закрытие не планируется.

Как сообщили в облздраве, филиал онкодиспансера работает в режиме инфекционного госпиталя под управлением Михайловской центральной районной больницы. А его пациенты лечатся в открытом на базе ЦРБ центре амбулаторной онкопомощи. В медучреждении есть всё необходимое оборудование и медикаменты. Для операций и радиотерапии пациентов направляют в головной онкоцентр.

Волгоградские телеграм-каналы сообщили, что с закрытием онкодиспансера в Михайловке работу потеряют около 180 медиков. Главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков подчеркнули, если диспансер включат в состав районной больницы, то медицинский персонал продолжит работать в инфекционном госпитале.