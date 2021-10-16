Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Волгоградского и Камышинского

Епископ РПЦ поблагодарил митрополита Волгоградского и Камышинского за гостеприимство. Фото: Пресс-служба РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Волгоград и митрополита Феодора за гостеприимный приём. Он направил ему письмо, опубликованное на сайте местной епархии. Епископ побывал в регионе на открытии и освящении Александро-Невского собора 19 сентября 2021 года.

В письме митрополиту Волгоградскому и Камышинскому епископ РПЦ благодарит Феодора за оказанный гостеприимный приём, а также «вверенные Вашему попечению клир и паству за гостеприимство, оказанное мне и моим спутникам во время состоявшегося Первосвятительского посещения Волгоградской епархии».

- Главным событием минувшего визита стало великое освящение собора благоверного князя Александра Невского в г. Волгограде и совершение Божественной литургии под сводами воссозданного храма. Символично, что процесс восстановления разрушенной в период гонений святыни завершился именно в нынешнем году, отмеченном всероссийским празднованием 800-летия со дня рождения великого князя. Желаю Вам, клиру и пастве Волгоградской епархии благодатного укрепления душевных и телесных сил, помощи Вседержителя и успехов в совместных трудах в Винограднике Христовом, написал Патриарх Кирилл в своём обращении к митрополиту Феодору.