В Волгоградской области опровергли слухи о досрочных школьных каникулах

Комитет образования опроверг слухи о внеплановых каникулах в школах Волгоградской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские родители активно обсуждают слух о досрочных осенних каникулах в школах региона. В комитет образования заверили, сообщения не имеют под собой никакх оснований – образовательные организации работают в штатном режиме. Классы и группы по-прежнему отправляют на карантин при обнаружении одного случая COVID-19 или если ОРВИ заболели более 20% коллектива.

Как «КП-Волгоград» рассказали в комитете образования, на сегодня в регионе на дистанционное обучение из-за болезней учеников отправили 220 классов: 150 по коронавирусу, 70 из-за ОРВИ.

Образовательные учреждения, которые ранее полностью отправляли на карантин по ОРВИ, возобновляют уже на следующей неделе. В понедельник, 18 октября, школа в Еланском районе, во вторник, 19-го, школа в Михайловке.

Однако при неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в населенном пункте и муниципалитете образовательное учреждение по согласованию со своим учредителем и Роспотребнадзором может организовать внеплановые каникулы. Согласование необходимо для выработки оптимального решения по каждой конкретной образовательной организации и каждому классу – в зависимости от эпидобстановки. Но на сегодня таких организаций в Волгоградской области нет.