Партию из 122 тысяч экспресс-тестов на коронавирус доставили в Волгоградскую область

Больше 122 тысяч экспресс-тестов на ковид привезли в Волгоградскую область. Фото: АВО

Больше 112 тысяч экспресс-тестов на новый вирус привезли в волгоградский регион. Партию уже развозят по больницам области. Тесты используют в круглосуточных ковидных центрах, для анализов пациентам на дому, определения заболевания у беременных. Благодаря этому методу специалисты могут исключить госпитализацию не по профилю пациентов с инфекционными заболеваниями, своевременно начать амбулаторное лечение.

Партию экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию приобрели на деньги бюджета Волгоградской области. Как сообщили в облздраве, экспресс-тест на антиген к COVID-19 – это быстрая диагностика, которая за 15 минут с высокой долей вероятности может диагностировать вирус. Но результат это не диагноз, анализ показывает вероятность заболевания. Окончательное заключение делает медик. Экспресс-тестирование проводится по технологии забора из носа, как и ПЦР, затем биоматериал кладут в специализированный раствор и тест-систему.