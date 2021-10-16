Волгоградцы оказались одними из самых правильно питающихся россиян

Волгоградцы попали в рейтинг самых правильно питающихся россиян. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоград вошёл в десятку городов, жители которых придерживаются правильного питания. Рейтинг составило агентство Zoom Market на основании своего сентябрьского опроса. Волгоград оказался на 8 месте. Больше всего следят за питанием москвичи, новосибирцы и петербуржцы.

Социологи опросили около 1900 жителей 20 городов России об их питании. Им задали 5 вопросов: часто ли Вы едите чипсы и фаст-фуд? пьете ли сладкие газированные напитки? Майонез и кетчуп? Шоколадные батончики, леденцы и жевательные конфеты? Скажите, по Вашему мнению, Вы правильно питаетесь?

Волгоградцы оказались в первой десятке россиян, которые отказываются от вредных продуктов и предпочитают правильное питание. Сразу за тройкой лидеров разместились Красноярск, Казань и Самара. Также в рейтинге здорового питания Волгоград опередил Омск. Больше всего любят не полезные вкусности любят жители Саранска, Брянска и Краснодара – они в конце списка.

По данным независимого агентства Zoom Market, чипсы и фаст-фуд чаще всего едят в Воронеже и Симферополе, газировку обожают жители Саратова и Иванова. Кетчуп и майонез всегда есть на столе у саранчан, краснодарцев и брянчан. Но сладкоежками оказались жители Краснодара – шоколад, леденцы и жевательные конфеты едят почти 100% горожан.

Однако 78% опрошенных все же считают, что они правильно питаются.