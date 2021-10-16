В 5 больницах Волгоградской области установят новое медоборудование взамен баллонного кислорода

Новое кислородное оборудование установят в 5 больницах Волгоградской области до конца года. Фото: АВО

Десять газификаторов и концентраторов поставят в медучреждения Волгоградской области до конца 2021 года. Новая техника по производству кислорода заработает в волжских больницах № 1 им. Фишера и № 3, Михайловской и Урюпинской ЦРБ. В городской больнице скорой помощи № 15 высокопроизводительное кислородное оборудование уже установили.

Как сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, технику купили на средства регионального бюджета. Это оборудование позволит больницам перейти с баллонного кислорода на другие формы обеспечения медицинским газом. Кислородные концентраторы могут производить от 25 до 42 куб. м/час.

В профильном комитете отметили, развёрнутые инфекционные стационары в период подъема заболеваемости расходуют в среднем 57 тонн кислорода в сутки, что составляет более 22 тонн жидкого кислорода и более 3 тысяч баллонов. Пациенты, которые переносят COVID-19 тяжелее других, нуждаются в кислородной поддержке.