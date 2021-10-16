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Здоровье16 октября 2021 10:40

Для жителей Камышинского района откроют новый пункт онкопомощи взамен прежнего стационара

В городском округе заработает новый ЦАОП, который сможет обслуживать и соседние районы
Вероника Подгорнова
Вероника Подгорнова
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Камышинский ЦАОП станет опорным пунктом онкопомощи для жителей городского округа и соседних районов.

Камышинский ЦАОП станет опорным пунктом онкопомощи для жителей городского округа и соседних районов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Камышинского района встревожила новость о закрытии филиала областного онкоцентра, а именно поликлиники и стационара. В комитете здравоохранения Волгоградской области отметили, что это преобразование системы онкопомощи в городском округе. Таким образом, местный ЦАОП станет опорным центром лечения раковых заболеваний для жителей Камышина и ближайших районов.

Как пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области, сейчас власти рассматривают возможность передать камышинский филиал онкодиспансера под действующий в городе центр амбулаторной онкологической помощи. Это позволит предоставлять жителям услуги с использованием передового оборудования и усилить кадровый состав нового центра. ЦАОПы и создаются как опорные центры оказания больным раком.

Также ЦАОП и областной онкоцентр работают так, что при необходимости к лечению будут привлекать специалистов головного офиса. Новая структура в Камышинском районе должна повысить качество операций, и увеличить число выявляемых онкозаболеваний на ранних стадиях. В старых учреждениях это было невозможно сделать.

В облздраве подчеркнули, что новый ЦАОП в Камышине может оказать онкопомощь всем жителям, мощность учреждения соответствует потребностям горожан.