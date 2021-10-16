Бывший Химпром снова начнут развивать в Волгограде

Бывший волгоградский «Химпром» снова заработает и начнёт приносить прибыль. Но перед этим старую производственную площадку необходимо обновить. Накануне в Волгограде прошли общественные обсуждения на эту тему. Муниципалитет представил жителям Кировского района проектную документацию на строительство нового предприятия, которую позже направят на госэкспертизу.

На площадке бывшего «Химпрома» планируют построить завод по производству метанола. Общественные обсуждения организовал муниципалитетом по инициативе компании ООО «Джи Ти Эм 1». Эта московская фирма планирует создать новое производство в Кировском районе. По проекту уже готовы документы, которые представили жителям перед отправкой на специальную экспертизу.

Представители компании-инвестора рассказали волгоградцам, что на территории бывшего «Химпрома» планируют создать предприятие по выпуску метанола мощностью один миллион тонн в год. Проект готовят уже несколько лет. Благодаря открытию предприятия в Кировском районе удастся создать около 1000 новых рабочих мест и позволит увеличить налоговые поступления в региональный бюджет на сумму порядка 9 млрд рублей до 2033 года. Общий объем инвестиций по российско-японскому проекту превысит 50 млрд рублей.

Предложения волгоградцев. Озвученные на общественных обсуждениях, отразят в приложении к проектной документации при прохождении государственной экологической экспертизы.