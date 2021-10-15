Тело мужчины нашли под Астраханским мостом в Волгограде

Труп молодого мужчины нашли под астраханским мостом в Волгограде. Фото: СУ Ск России по Волгоградской области

Тело волгоградца нашли под Астраханским мостом. В Следственном отделе Центрального района рассказали, что трагедия случилась сегодня днём, 15 октября. На вид погибшему примерно 40 лет. Его личность устанавливают следователи.

Как сообщили в СО СК по Центральному району Волгограда, правоохранители уже изъяли записи с камер на Астраханском мосту. На них видно, как сегодня днём местный житель перелезает через ограждение. Позже его тело нашли под мостом. Следователям предстоит узнать, кем был погибший мужчина и причину трагедии.