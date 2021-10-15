Чаще всего онкологи находят у волгоградок рак груди

До конца года в регоине откроют еще 4 ЦАОПа. Фото: АВО

С начала года в 10 центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Волгоградской области прошли обследование более 45 тысяч человек, у 1,9 тысячи из них обнаружили злокачественные новообразования. При этом одним из самых распространенных онкологических заболеваний в регионе стал рак молочной железы: за 9 месяцев врачи выявили 957 таких случаев. Все чаще рак груди обнаруживают у женщин в возрасте до 40 лет. При этом каждая восьмая волгоградка на протяжении жизни рискует столкнуться с этим заболеванием, сообщили в облздраве.

Обнаружили злокачественные новообразования более чем у 4,2% обследованных в ЦАОПах. В большинстве случаях рак нашли на самой ранней стадии, что увеличивает шансы на излечение. Помогает в этом деле онкологам современное оборудование.

По данным облздрава, больше всего волгоградцев обследовали в ЦАОПах на базе поликлиник №1 и 2 в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Эти центры приняли по 7,5 тысячи человек. Чуть меньше пациентов было в 15-й больнице в Красноармейском и в 4-й поликлинике Ворошиловского района. В Волжском, Михайловке и Камышине поток был меньше: от 1,1 до 2,3 тысячи человек. До конца года еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи откроются в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке. По нацпроекту «Здравоохранение» все они оборудованы маммографами и рентген-аппаратами, экспертного класса УЗИ-аппаратами, компьютерными томографами и эндоскопическими комплексами.