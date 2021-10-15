Почти два миллиона рублей заплатили браконьеры за убийство сайгаков в Волгоградской области

Преступники отстреливали краснокнижных животных в Николаевском районе

Двух жителей Волгоградской области привлекли к ответственности за убийство особо охраняемых животных. 45-летний житель Николаевского района со своим 47-летним приятелем уже признали вину в отстреле редких сайгаков. Ущерб природе от действий браконьеров оценили в 1 миллион 800 тысяч рублей.

Как рассказали в СУ СК России по Волгоградской области, в середине августа 2021 года жители Николаевского района поехали на автомобиле «УАЗ» на сельскохозяйственные поля между посёлками Степной и Катричев Быковского района. Там мужчины увидели стадо сайгаков и решили застрелить несколько особей. У преступников с собой было охотничье ружье. Браконьеры убили 10 сайгаков, занесенных в Красную книгу. На мужчин завели уголовное дело за незаконный оборот особо ценных биологических ресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Ущерб от убийства диких сайгаков оценили в 1 миллион 800 тысяч рублей.

Жители Николаевского района Волгоградской области признали вину в преступлении и возместили ущерб. Сейчас мужчинам предъявили обвинение. За отстрел редких животных им может грозить не только штраф, но и лишение свободы от пяти до восьми лет.