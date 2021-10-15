Директор санатория Волгоград и коммерсант идут под суд за мошенничество

Дело рассмотрят в Кировском райсуде. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Прокуратура Кировского района Волгограда утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело на экс-руководителя санатория «Волгоград» и директора коммерческой фирмы. Мужчин обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при закупке оборудования для санатория, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, и.о. директора ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Волгоград» и директор коммерческой фирмы провернули сделку. По госконтракту в санаторий должны были поставить пять немецких медицинских ванн для электрогальванических и прочих процедур. Но по факту вместо дорогого оборудования стоимостью 3,8 миллиона рублей учреждение получило более дешевые ванны из Словакии. Их компания заранее купила за 2 миллиона. Распутать дело следователям помогли сотрудники регионального УФСБ и УЭБ и ПК главного управления МВД России по Волгоградской области.

Свою вину фигуранты уголовного дела не признают. Максимальное наказание, которое им грозит, - до 10 лет в колонии. Приговор они услышат в Кировском райсуде, куда передали дело. Кроме того, прокуратура готовит иск о возмещении государству причиненного ущерба.

- В рамках расследования уголовного дела арестован внедорожник обвиняемого стоимостью около 4 миллиона рублей, - сообщили в областной прокуратуре.