Туман и ночные заморозки ожидаются в Волгоградской области на выходных

В областном центре в выходные осадков не обещают Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в ближайшие выходные синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами в ночные часы будут заморозки, днем в субботу и воскресенье ожидается тепло. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ночью 16 октября местами по региону возможны небольшие дожди, утром ляжет туман. Ветер будет дуть северо-восточный, восточный со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха в ночь на субботу по области составит +3...+8º, местами при прояснении будут заморозки до -2º, завтра днем +15...+20°. В Волгограде ночью +6...+8°, днем +16…+18°.

В воскресенье в Волгоградской области осадков не обещают, ночью и утром будет туман. Восточный, юго-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью 17 октября составит +5...+10º, местами при прояснении до 0º, днем +15...+20°. В Волгограде в ночь на воскресенье +6...+8°; днем +15...+17°.