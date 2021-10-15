В Волгограде остановили фуру с 10 тысячами контрафактных игрушек

Фото: Астраханская таможня

Таможенники в Волгограде задержали фуру, которая везла 15 тонн детских игрушек. Большегруз направлялся из России в Армению. Специалисты во время проверки выявили, что большинство товаров контрафактные. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Астраханской таможни, товаросопроводительные документы не соответствуют товарам, находящимся в грузовом отделении, а документы, подтверждающие таможенное оформление иностранного товара, отсутствуют. Контрафактными оказались 10 тысяч игрушек.

В коробках были фигурки супергероев, детские палатки, копилки, куклы, настольные игры, роботы-трансформеры. На упаковках была маркировка «Made in China», часть товаров имела товарные знаки TOBOT, MONOPOLY, DC, MARVEL, M&M`s, L.O.L. Surprise. Правообладатели признали продукцию контрафактной и подтвердили незаконность использования объектов интеллектуальной собственности. Компании оценили ущерб на общую сумму 9,8 миллиона рублей. Материалы проверки будут переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.