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Общество15 октября 2021 12:44

Волгоградский госуниверситет продлил смешанное обучение из-за эпидобстановки

Студенты будут получать знания в таком формате, как минимум, до 30 октября
Вероника Подгорнова
Вероника Подгорнова
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ВолГУ продлили смешанное обучение до конца октября из-за ухудшающейся эпидостановки в области.

ВолГУ продлили смешанное обучение до конца октября из-за ухудшающейся эпидостановки в области.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Волгоградский государственный университет продлил смешанное обучение до конца октября из-за напряженной эпидобстановки в регионе. Еще в сентябре вуз запускал для очников две смены, чтобы разделить потоки студентов, но уже 4 октября ректор утвердила проведение лекций и практических занятий электронно до 16 числа, но лабораторные занятия остались очными. Накануне госуниверситет продлил смешанный формат обучения до 30 октября.

Еще перед 1 сентября два волгоградских вуза заявили, что начнут обучение в смешанном формате – это педагогический и медицинский университеты. То есть поточные лекции в институтах проходили удаленно, остальные лекции, практические и лабораторные занятия проводили в университете, но в малых группах студентов. Руководство ВолГУ решило опробовать две смены для студентов. Позже ректор вуза утвердила проведение лекций и практических занятий электронно с 4 по 16 октября. Для обучения преподаватели и студенты используют внутренний ресурс, корпоративную почту и онлайн-трансляции.

Лабораторные занятия, требующие специального оборудования, по-прежнему будут проходить в ВолГУ очно с соблюдением мер профилактики.

Ранее ряд вузов Волгоградской области заявляли, что при ухудшении эпидобстановки, как и в марте прошлого года, полностью переведут обучение на дистанционный формат.