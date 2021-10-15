В Волгограде на торце высотки нарисуют военный самолет

Такое изображение появится на Авиаторской, 4. Фото: документация закупки

В ноябре 2021 года в Советском районе Волгограда на торце высотки в микрорайоне Тулака появится панно с изображением военных самолетов времен Великой Отечественной. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, изображение самолетов Пе-2 на фоне голубого неба нарисуют на фасаде 16-этажного дома на улице Авиаторской, 4. Увидеть его можно будет со стороны Ворошиловского района и Второй продольной магистрали.

- Инициатива украсить дом принадлежит собственникам квартир, - рассказали в мэрии.

Заказчиком такого обновления стало МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда». Закупку проводят у конкретного поставщика. Нарисует «пешки» на фасаде известный в Волгограде художник Сергей Давыдов. Срок выполнения работ – до 30 октября 2021 года. Заплатят за это 200 тысяч рублей. Гарантия будет действовать в течение 12 месяцев.

Роспись стены художник планирует завершить уже 15 октября. Использует он для этого долговечные фасадные краски. Так как изображение занимает 12 метров в высоту - с 5 по 9 этаж, художник рисует, стоя на автовышке.