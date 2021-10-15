В сентябре инфляция в Волгоградской области была выше, чем в среднем по стране

Инфляция в Волгоградской области выше, чем в целом по стране Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области годовая инфляция в сентябре составила 7,5%. Это меньше, чем в других регионах ЮФО (7,97%), но больше чем по стране (7,4%). Как рассказали «КП-Волгоград» в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, на ускорение роста цен на продовольственные товары повиляли ухудшение погодных условий и ситуации с урожаем, удорожанием кормов для сельскохозяйственных животных.

Инфографика отделения Волгоград Южного ГУ Банка России

Годовой темп прироста цен на продукты питания в сентябре составил 10,87%, в августе он был 9,47%. Волгоградские производители овощей жалуются на повышение издержек - на энергоносители, и недостатке иностранной рабочей силы при сборе урожая. Также вырос спрос на волгоградские овощи из-за ухудшения их качества в других регионах страны. На фоне роста мировых цен на зерно дорожают корма. Это привело к подорожанию кур и яиц, а локальные вспышки африканской чумы свиней в регионе способствовало росту цен на свинину. С мая 2021 года в области сокращается поголовье свиней. Из положительных моментов выделяется сдерживание роста стоимости на сахар из-за большого урожая сахарной свеклы.

Среди непродовольственных товаров в Волгоградской области годовой прирост цен в сентябре - 7,25%, в августе он составлял 7,18% в предыдущем месяце. Роста мировых цен на металл и сохраняющийся дефицит полупроводников продолжает оказывать влияние на увеличение стоимости автомобилей.