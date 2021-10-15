В центре Волгограда иномарка сбила 6-летнюю девочку, которая шла с бабушкой

В центре под колесами авто оказался ребенок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу четверо пешеходов оказались под колесами машин за прошедшие сутки на дорогах Волгограда и области. В центре города 55-летний водитель на «Лифан Солано» наехал на 6-летнюю девочку. ДТП произошло в пятом часу вечера на улице Кубанской. Ребенка повела за руку через дорогу в неположенном месте ее бабушка, сообщили в региональном главке МВД.

- 6-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте в сопровождении бабушки. В результате ДТП ребенок доставлена в больницу, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сразу два ДТП с пешеходами произошло в четверг на Красном. В полдень на перекрестке улицы Штеменко и Второй продольной 54-летний водитель на «Тойоте» при повороте наехал на 53-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора, но все же оказалась в больнице.

А в седьмом часу вечера 62-летний мужчина оказался под колесами «Киа Рио». ДТП случилось на проспекте Металлургов. 46-летний водитель поворачивал с улицы Кузнецова в сторону проспекта Ленина и наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по «зебре». Пострадавшего пешехода также отвезли в больницу.

И в Светлоярском районе около шести вечера на подъездной дороге от Р-22 «Каспий» к Элисте у села Дубовый Овраг машина сбила 72-летнего мужчину, который переходил трассу в зоне видимости пешеходного перехода. Личность водителя еще предстоит установить полиции, пострадавший в больнице.