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Общество15 октября 2021 10:41

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в Волгограде прогулялся у Родины-матери, которую год назад назвал уродской

Еще он просит волгоградцев сводить его на экскурсию по Волжской ГЭС
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Артемий Лебедев приехал в Волгоград, у жителей которых в прошлом году вызвал негодование своими словами о Родине-матери

Артемий Лебедев приехал в Волгоград, у жителей которых в прошлом году вызвал негодование своими словами о Родине-матери

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоград прилетел известный дизайнер, блогер и путешественник Артемий Лебедев. Он опубликовал в социальных сетях фотографии из города. По прилету возле аэропорта его встретила клумба. Но цветов ней не оказалось, зато там спала бездомная собака. В четверг Артемий Лебедев успел сходить на Мамаев курган и пролететь над Волгоградом на воздушном шаре. В пятницу блогер хочет, чтобы горожане сводили его на экскурсию на Волжскую ГЭС.

- Волгоград. Имеется желание посетить Волжскую ГЭС днем, в пятницу, 15 октября. Кто может помочь с экскурсией - просьба написать мне на tema@tema.ru. Заранее спасибо! – написал в своем телеграм-канале Артемий Лебедев.

Также он попросил волгоградцев порекомендовать ему места, где можно поужинать.

Напомним, в прошлом году разгорелся скандал. Артемий Лебедев в одном из своих роликов на YouTube резко отозвался о скульптуре «Родина-мать зовет!», назвав ее уродской.

- Мало того, что она на вид уродская, так это просто какой-то старческий позднесоветский маразм, - заявил в видеоролике блогер и дизайнер.

Он также раскритиковал подсветку скульптуры. Многие волгоградцы и чиновники осудили его сказанные слова, Лебедеву даже хотели запретить въезд в Волгоград. А волгоградские ветераны предложили путешественнику провести для него экскурсию по Мамаеву кургану.