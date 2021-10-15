Волгоградских предпринимателей оштрафовали на 175 тысяч рублей за загрязненное мясо

На волгоградских прилавках попадается некачественное мясо Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области за 9 месяцев 2021 года исследовало более 600 проб продаваемой на рынках и в магазинах мясной продукции. Специалисты проверяли, на сколько она соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, показателям химической контаминации и по физико-химическим показателям все пробы соответствуют нормативам. Однако мясо все равно не было идеальным. Его показатель по микробиологической загрязненности составил 6%.

- По пробам, не соответствующим установленным требованиям, приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Выданы предписания о прекращении реализации не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям продукции, - отметили в Роспотребнадзоре.

За 9 месяцев волгоградские предприниматели за некачественное мясо получили штрафы на общую сумму 175 тысяч рублей. Волгоградцам напомнили, что мясную продукцию необходимо покупать в санкционированных местах, где есть контроль качества и безопасности.