Банк Уралсиб предоставляет предпринимателям новый бесплатный сервис для ведения бухгалтерии

Фото: банка Уралсиб

У клиентов банка Уралсиб появилась возможность подключиться к услуге Бесплатная онлайн-бухгалтерия для ИП. Это поможет быстрее справляться с массой рутинной работы: оформлением счетов, налоговых деклараций, расчетом налогов и других отчислений, формированием различных выписок для налоговой и других государственных органов. Задолженности можно будет легко увидеть и сразу оплатить, чтобы позднее не попасть в неприятную ситуацию.

Сервис станет надежным помощником для индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной системе (УСН «Доходы»), и надежным «партнером по бизнесу». Воспользоваться им просто: нужно загрузить банковскую выписку (или выписки с нескольких счетов), для того чтобы правильно рассчитать все налоги и сформировать платежное поручение. Работать можно в том интерфейсе, в котором удобно и привычно. Плюс в режиме он-лайн получать помощь - ответы на бухгалтерские и юридические вопросы.

Подробная информации об услугах банка - на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по тел. 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»