На проспекте Жукова в Волгограде появятся три поросенка и жираф на мотоцикле

Первый этап благоустройства уже завершен. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Администрация Волгограда объявила аукцион по отбору подрядчика, который в следующем году продолжит реконструкцию бульвара на проспекте Жукова в Дзержинском районе. В 2022 году благоустроят участок от уже обновленного сквера у районного загса до Самарского разъезда. По программе «Формирование современной городской среды» на это выделили более 165,4 миллиона рублей.

Первый этап благоустройства уже завершен. Бульварная часть утопает в зелени. Взамен вырубленных там высадили новые деревья, сделали газон и поливочник, поставили деревянные перголы, садовые скамейки и урны, а также арт-объекты, которые пришлись по душе молодоженам. Второй этап работ подрядчик должен завершить через год - до 1 октября 2022 года. К 80-летней годовщине Победы в Сталинградской битве бульвар будет полностью благоустроен.

В перечне работ, так же как и на первом этапе, переустройство существующей пешеходной сети, новые поливочный водопровод и освещение. Вдоль тротуаров появятся чугунные фонари, стилизованные под старину лавочки и урны. Обновят и зеленую зону, часть которой займут брусчаткой. Там высадят ели и сосны, клены и липы, катальпы и можжевельники. Не обойдется и без арт-объектов. Зеленые зоны украсят светящиеся зонтики и цветы, а также фигуры мальчика с книгой, жирафа на мотоцикле и «Три поросенка».

- Гарантия на все выполненные работы составляет три года, – подчеркивают в мэрии. - В этот период подрядная компания несет ответственность за состояние парковой инфраструктуры.