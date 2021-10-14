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Здоровье14 октября 2021 17:46

В Волгоградской области от коронавируса умерли трое мужчин, которым было от 30 до 42 лет

Всего за сутки скончалось антирекордное число жителей региона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Смертность от ковида в Волгоградской области растет

Смертность от ковида в Волгоградской области растет

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Коронавирус в Волгоградской области продолжает обновлять страшные антирекорды по заболеваемости и по гибели жителей. 14 октября зафиксировали 27 смертей – это максимум за всю пандемию. Среди жертв ковида есть совсем молодые волгоградцы. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, от последствий COVID-19 скончались трое мужчин, которым было 30, 35 и 42 года.

Также погибли от вируса еще шестеро мужчин в возрасте от 66-ти до 83-х лет. Еще больше жертв среди женщин. Скончались 18 волгоградок от 52-х до 91-го года. Умершие от ковида проживали в Волгограде, Михайловке, Камышинском, Калачевском, Котовском, Городищенском, Жирновском, Котельниковском, Кумылженском, Руднянском, Фроловском районах.

Всего за время пандемии от ковида умерли 3104 жителя Волгоградской области.