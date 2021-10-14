В домах трех районов Волгограда отключат свет 15 октября

Энергетики отключат свет на время плановых ремонтов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что ни день, то тысячи волгоградцев остаются без света, электроприборов, привычных удобств и возможности работать на удаленке. В конце рабочей недели энергетики продолжат плановые ремонты, а без электричества останутся жители нескольких улиц в трех районах Волгограда. В графике отключений на 15 октября 2021 года значатся дома Крансооктябрьского, Советского и Ворошиловского районов, сообщили в «Россети Юг».

Жители Баррикад в Краснооктябрьском районе Волгограда 15 октября останутся без электричества всего на пару часов – с 13.00 до 15.00. Обесточат там двухэтажки на улицах Софийская, №3-17 и Геленджикская, №4-18. В Советском районе в пятницу сидеть без света придется обитателям улицы Геологической, №3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, улицы Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8, 7, переулка Мостового, №9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23 и улицы Юной, №2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2. Энергии не будет весь день с 8 до 17 часов.

И в частном секторе Ворошиловского района 15 октября будет больше всего коммунальных страдальцев, которым к вечеру придется достать фонарики или зажечь свечи. С 10 до 17 часов обесточат дома по адресам: улица Автозаводская, 1-21, 27, 2-46 улица Венецианова, 1-3, 5-25; улица Верещагина, 1-9, 2-10, 6а, 8а, улица Макаренко, 1-15, 2, 12а, 13а, 5а, улица Карело-Финская, 2-14, 1-15, 2а, 3а; улица Неждановой, 1а, 5, 9, улица Палладина, 14, улица Скрябина, 1-11, 3а, 7а, 1а, 1б, 1д, 1к, 10-14, 6-19, 18а, 19а, 21, улица Чигорина, 2-16. Многие дома в этом списке уже не раз оставались без света.