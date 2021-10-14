Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 17:18

Волгоградских предпринимателей оштрафовали на 815 тысяч рублей за нарушения при продаже сигарет

Во время проверок были арестованы пачки табака, привезенные, в том числе, из ближайшего зарубежья
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Реализаторов сигарет в Волгоградской области за 9 месяцев оштрафовали на крупную сумму

Реализаторов сигарет в Волгоградской области за 9 месяцев оштрафовали на крупную сумму

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в течение девяти месяцев 2021 года провели 59 проверок предпринимателей, реализующих табачную продукцию. Во время рейдовых мероприятий были выявлены различные нарушения законодательства. В их числе продажа табака с выкладкой и демонстрацией или рядом со школами, отсутствие знака о запрете курения, отсутствие маркировки или реализация без необходимых документов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в волгоградском Роспотребнадзоре, за выявленные нарушения антитабачного законодательства должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 815 тысяч рублей. Специалисты арестовали на общую стоимость 115 тысяч рублей 3423 пачки табачной продукции, из них 1133 упаковки были привезены из Беларуси.