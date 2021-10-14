Волгоградских предпринимателей оштрафовали на 815 тысяч рублей за нарушения при продаже сигарет

Реализаторов сигарет в Волгоградской области за 9 месяцев оштрафовали на крупную сумму Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в течение девяти месяцев 2021 года провели 59 проверок предпринимателей, реализующих табачную продукцию. Во время рейдовых мероприятий были выявлены различные нарушения законодательства. В их числе продажа табака с выкладкой и демонстрацией или рядом со школами, отсутствие знака о запрете курения, отсутствие маркировки или реализация без необходимых документов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в волгоградском Роспотребнадзоре, за выявленные нарушения антитабачного законодательства должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов составила 815 тысяч рублей. Специалисты арестовали на общую стоимость 115 тысяч рублей 3423 пачки табачной продукции, из них 1133 упаковки были привезены из Беларуси.