В Волгограде возобновляют строительство двух высоток «Парка Европейский»

Дома сдадут через год - полтора. Фото: госстройнадзор

ЖК «Парк Европейский» - один из самых проблемных долгостроев в Волгограде. Вскоре долгожданные квартиры в нем смогут получить еще 387 обманутых дольщиков. За счет средств федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства достроят дома №6 и №7. Доводить проблемные высотки до ума будет подрядчик ООО «Волгобур», сообщили в региональной инспекции госстройнадзора.

- Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Волгоградской области получена разрешительная документация на объект, определена сметная стоимость проекта, проведены конкурсные процедуры для заключения договоров подряда с ООО «Волгобур», - рассказали в инспекции.

Согласно контракту, дом №7 ЖК «Парк Европейский» должны достроить в 3 квартале 2022 года, дом №6 полгода спустя – во 2 квартале 2023 года.

Напомним, из-за махинаций застройщика ООО «Орион» без квартир остались 1390 дольщиков ЖК «Парк Европейский». На достройку 13 домов не хватило миллиарда рублей. История тянется уже почти 10 лет – с 2012 года. Стройку на долгое время заморозили. Начиная с 2018 года в проблемном комплексе сдали уже семь домов, восстановлены права 660 дольщиков.