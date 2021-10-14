Волгоградцев зовут убрать берег Волги от мусора

Прежде чем прокладывать маршрут для вело- и пешеходных прогулок, берег Волги нужно расчистить от мусора Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград растянулся на десятки километров вдоль Волги, но каждое лето в городе работает только один пляж. И прогуляться вдоль реки горожане могут, в основном, только в центре, где есть благоустроенная набережная. Общественники уверены, что берег Волги востребован у горожан по всему Волгограду в любое время года. Как рассказали «КП-Волгоград» активисты проекта «Волжский путь», в некоторых районах берег доступен для прогулок, пробежек и велопоездок, а в некоторых - завален мусором. Активисты хотят сделать в городе велопешеходный рекреационный маршрут «Волжский путь», который будет проложен по семи районам.

Общественники обустроят многокилометровый путь скамейками, велопарковками, урнами, указателями. Сейчас проводятся бесплатные экскурсии по различным районам Волгограда и экоакции, во время которых на склонах у Волги идет уборка мусора. В ближайшие выходные состоятся экскурсии по Ворошиловскому и Кировскому районам, 16 октября любой желающий сможет помочь в уборке берега в Ворошиловском районе, старт на остановке «Площадь Куйбышева» в 14.00.

- Очень важно это сделать сейчас, пока стоит низкий уровень воды, иначе весной весь мусор попадет в реку, что грозит впоследствии экологической катастрофой. Мы обеспечим доставку всего собранного мусора на переработку и утилизацию, - отметили активисты.