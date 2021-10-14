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Общество14 октября 2021 15:46

В Волгоградской области почти тысяча отцов-одиночек

Более 500 из них воспитывают детей школьного возраста
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде немало пап в одиночку растят детей.

В Волгограде немало пап в одиночку растят детей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В современном обществе довольно много матерей-одиночек, но как оказалось, в Волгоградской области достаточно и отцов, которые в одиночку растят своих сыновей и дочерей. Почти тысяча пап в регионе получают выплаты на детей, сообщили в канун Дня отца в региональном отделении Пенсионного фонда.

При этом боле 500 одиноких волгоградских пап воспитывают сыновей и дочерей школьного возраста. По данным ПФР, именно такое количество отцов с июля оформили пособие одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. А президентские 10 тысяч рублей к 1 сентября на школьников получили 434 волгоградских папы. Так как выплаты носят заявительный характер, часть отцов-одиночек их не получали.

Напомним, в этом году в России впервые будут официально отмечать День отца. Новый праздник выпадает на воскресенье 17 октября. До этого чествовали отцов в отдельных регионах, в Волгоградской области папин день до этого отмечали 1 ноября.