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Общество14 октября 2021 14:29

Скоростной трамвай в Волгограде снова будет ходить только до Монолита

Сократят маршрут на два дня из-за работы сварки
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Для проведения работ выбрали выходные дни, чтобы минимизировать неудобства.

Для проведения работ выбрали выходные дни, чтобы минимизировать неудобства.

Фото: Эдуард Пальгунов

Пассажирам волгоградского скоростного трамвая придется вспомнить, как это – ездить с пересадками. Маршрут СТ вновь сократят до «Монолита», к счастью, всего на два дня – 16 и 17 октября. Городские власти сообщают о том, что для проведения работ по алюминотермитной сварки рельсов необходимо будет приостановить движение транспорта в границах ВГТЗ – 14 гимназия. Чтобы не устраивать коллапс в будни, когда все добираются на трамвае на работу и учебу, работы решили провести в выходные.

До этого соединением рельсов занимались по ночам, но сейчас, по информации администрации Волгограда, потребовалось провести работы в светлое время суток. Чиновники говорят, что сварка рельсов – это обязательный этап реконструкции линии скоростного трамвая. Новые рельсы уже уложили, а сейчас делают так, чтобы ход трамвая был плавный и бесшумный, а скорость движения – выше.