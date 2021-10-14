Скоростной трамвай в Волгограде снова будет ходить только до Монолита

Для проведения работ выбрали выходные дни, чтобы минимизировать неудобства. Фото: Эдуард Пальгунов

Пассажирам волгоградского скоростного трамвая придется вспомнить, как это – ездить с пересадками. Маршрут СТ вновь сократят до «Монолита», к счастью, всего на два дня – 16 и 17 октября. Городские власти сообщают о том, что для проведения работ по алюминотермитной сварки рельсов необходимо будет приостановить движение транспорта в границах ВГТЗ – 14 гимназия. Чтобы не устраивать коллапс в будни, когда все добираются на трамвае на работу и учебу, работы решили провести в выходные.

До этого соединением рельсов занимались по ночам, но сейчас, по информации администрации Волгограда, потребовалось провести работы в светлое время суток. Чиновники говорят, что сварка рельсов – это обязательный этап реконструкции линии скоростного трамвая. Новые рельсы уже уложили, а сейчас делают так, чтобы ход трамвая был плавный и бесшумный, а скорость движения – выше.