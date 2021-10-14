В Волгограде прощаются с многолетним главврачом 30-й поликлиники Дмитрием Макаровым

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгограде перестало биться заслуженного врача РФ Дмитрия Макарова. Специалист был первым главным врачом поликлиники №30, которой он руководил с 1990 по 2008 год. Сегодня проходит прощание с Дмитрием Ивановичем.

После ухода с должности главного врача 30-й поликлиники, Дмитрий Макаров работал заместителем главврача, а также врачом-статистиком. На заслуженный отдых он ушел только в мае этого года в преддверии своего 75-летия., рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

- Дмитрий Иванович награжден медалью Ушакова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ на морских театрах военных действий. Светлая память о нем останется вечно в сердцах коллег и пациентов, - добавили в облздраве.