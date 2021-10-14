Следователи предъявили обвинение волгоградцу, стрелявшему из ружья в школьников

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Краснооктябрьского района Волгограда предъявили обвинение волгоградцу, который стрелял в школьников из ружья. 53-летний мужчина подозревается в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Все произошло вечером 6 октября на улице Летняя в Волгограде. Двое 14-летних подростков стояли у одного из частных домов, его хозяину показалось, что ребята слишком громко разговаривают. Мужчина решил проучить их, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Волгоградец вышел не улицу и ударил одного школьника кулаком в лицо. Подростки стали предъявлять претензии мужчине, который сходил домой за ружьем и начал стрелять в сторону убегающих мальчишек. Был ранен один школьник, который вообще был случайным прохожим. Ему оказали помощь в больнице, жизни и здоровья ничто не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Подозреваемый находится под стражей.