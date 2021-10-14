В городской клинической больнице №1 новый главный врач

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В городской клинической больнице №1 новым главным врачом стал Георгий Дохнадзе. Кандидат медицинских наук был назначен на эту должность по рекомендации экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облздраве.

Георгий Дохнадзе является выпускником Волгоградской медицинской академии по специальности «Лечебное дело», окончил ординатуру по специальности «Хирургия». С 2003 года он начал работать хирургом в городской больнице, в 2015-м стал заведующим отделения по своему профилю.

Отметим, на базе городской клинической больницы №1, которая находится в Кировском районе, в настоящее время развернут ковидный госпиталь.