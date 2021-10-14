В Волгограде подорожали яйца, картофель, помидоры и телевизоры, но упали цены на отдых в Турции

Самый заметный рост цен - на сезонные овощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Территориальный орган службы государственной статистики продолжает в еженедельном режиме мониторить цены на товары и услуги. 14 октября Волгоградстат опубликовал очередной отчет, в котором посчитал, насколько в волгоградских магазинах выросли или упали цены на многие продукты и товары, которые мы покупаем каждый день. За последнюю неделю наблюдений снова отмечен рост цен. Подорожало яйцо, огурцы и помидоры, картофель, чай и конфеты, носки и даже телевизоры и смартфоны.

На прежнем уровне остаются цены на мясо: говядина по 379,45 руб., свинина – 331,48 руб., баранина – 406,65 руб. А вот куры подорожали на 2,7%. Дешевле стали сосиски, а цена на колбасы не изменилась.

Подросли цены на масло. Причем, вопреки ожиданиям, на сливочное масло сильнее, чем на подсолнечное. Цены на сметану увеличились на 2,7%. Сильнее всего взлетели цены на яйцо куриное – на 6,24%. За десяток на прошлой неделе приходилось заплатить 71,49 рублей.

Сладкоежки должны были заметить, что чуть дороже стал чай и все, что к нему придагается: сахар, конфеты и печенье.

Еще на 4% подорожал картофель: в среднем на последней неделе он стоил 41,07 руб. Особенно заметное сезонное подорожание овощей: огурцы стали дороже на 13% (90,75 руб.), помидоры – на 19,5% (88,38 руб.). Лук, морковь и капуста примерно на том же уровне.

Накладнее стало прокормить маленьких детей – подорожали и сухие смеси, и мясные консервы из детского питания.

На полпроцента дешевле стала водка. Из одежды немного подорожали носки, из техники – телевизоры и смартфоны. На том же уровне остался бензин всех марок. Столько же, как и неделей раньше, стоит новый автомобиль.

Зато дешевле стала поездка в Турцию - стоимость путевок упала на 8,7% (в среднем она стоит около 29 632 руб.).