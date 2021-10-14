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Общество14 октября 2021 11:23

В Камышине нашли пропавшую студентку

Поиски длились на протяжении пяти суток
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Камышине завершились поиски пропавшей 16-летней девушки. К счастью, они завершились благополучно. Студентку нашли целой и невредимой. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

Студентка Профессионального училища №22 Камышина ушла из дома вечером 8 октября, с тех пор о ней ничего не было известно. Спустя 5 дней девушку нашли. Как отмечают камышане в социальных сетях, она была в гостях у своего дяди в селе Антиповка. Теперь предстоит выяснить, что заставило подростка без предупреждения уйти из дома и скрываться.