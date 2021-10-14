Волгоградскому болельщику могут запретить ходить на стадион за брошенный на футбольное поле шарф

Болельщик, бросивший в сторону поля шарф, попал на камеру видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне, 13 октября, «Ротор» со счетом 1:3 уступил «Кубани» в 17-м туре первенства ФНЛ. Во время матча было выявлено 2 факта поведения зрителей. На входе на «Волгоград Арену» у одного из болельщиков нашли файер. Пронос пиротехники предотвратил контролер-распорядитель. На 34-летнего любителя футбола составили протокол об административном правонарушении. А во время игры еще один 34-летний мужчина бросил в сторону футбольного поля шарф, этого делать нельзя. Теперь волгоградец может надолго перестать ходить на стадион.

Болельщика с файером остановили на входе на стадион. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, за такое нарушение мужчине грозит штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или арест до 15-ти суток. Также ему могут запретить посещать спортивные мероприятия сроком от одного года до семи лет.

- В ближайшее время собранные материалы рассмотрит суд Центрального района гор. Волгограда, - отметили в региональной полиции.

Отметим, на матче между «Ротором» и «Кубанью» присутствовали 1070 зрителей. После игры у фанатов волгоградской команды состоялся разговор с игроками по поводу неудачного выступления.