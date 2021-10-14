МЧС предупредило волгоградцев о сильном ветре

Скорость ветра может достигать 14-19 метров в секунду Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградской области 14 октября до конца дня ожидается ухудшение погодных условий. По информации ЦГМС, в отельных северных районах ожидаются грозы, ливни и сильный юго-восточный, юго-западный ветер с порывами 14-19 м/с. Спасатели при ухудшении погоды рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Машины нужно парковать вдали деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, чтобы они при урагане не рухнули на авто. Пешеходы также должны обходить шаткие строения. Ни в коем случае нельзя стоять под линиями электропередач, приближаться и трогать оборванные провода. При усилении ветра рекомендуется в помещениях плотно закрыть окна и форточки. Также необходимо исключить выход на водоемы на маломерных судах.

- В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефонам 101 или 112, - отметили в региональном Главке МЧС.