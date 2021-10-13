В Волгограде спроектировали завод, который появится на месте бывшего «Химпрома»

Фото: Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области

В Волгограде спроектировали завод по производству метанола. Его возведут на месте бывшего «Химпрома» в Красноармейском районе. В рамках реализации российско-японского проекта предприятие обеспечит порядка 1000 новы рабочих мест. Завод будет выпускать метанол с мощностью в один миллион тонн в год, сообщили «КП-Волгоград» в комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

- Общий объем инвестиций по проекту превысит 50 млрд рублей. Российско-японский проект поддержан на уровне руководства страны, - уточнили в облпромторге.

Теперь проект будущего завода должен пройти общественную и государственную экологическую экспертизы.

Также на месте бывшего «Химпрома» решается вопрос по ликвидации шламонакопителя. До середины декабря подрядчик за 30 миллионов рублей выполнит инженерные изыскания «белого моря».